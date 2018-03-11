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Diriliş Ertuğrul oyuncuları: “Ertuğrul döneminde kadınlar daha güçlüydü”

Kocaeli Tarihi Sempozyumu’na katılan Diriliş dizisinden Hayme Ana ve Halime Sultan, Ertuğrul döneminde kadınların çok güçlü olduğunu aktardı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü...

Diriliş Ertuğrul oyuncuları: “Ertuğrul döneminde kadınlar daha güçlüydü”

Kocaeli Tarihi Sempozyumu’na katılan Diriliş dizisinden Hayme Ana ve Halime Sultan, Ertuğrul döneminde kadınların çok güçlü olduğunu aktardı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü...

11 Mart 2018 Pazar 14:36
Diriliş Ertuğrul oyuncuları: “Ertuğrul döneminde kadınlar daha güçlüydü”

Kocaeli Tarihi Sempozyumu’na katılan Diriliş dizisinden Hayme Ana ve Halime Sultan, Ertuğrul döneminde kadınların çok güçlü olduğunu aktardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V’nun son gününde yapılan özel oturuma sunucu Pelin Çift ile Diriliş dizisinin oyuncularından Hayme Ana’yı canlandıran Hülya Korel ile Halime Hatun rolünde oynayan Esra Bilgiç katıldı. Ertuğrul döneminde kadınların durumunu ele alan Hayme Ana ve Halime Sultan, o dönemde kadınların çok güçlü, sözü dinlenen karakterler olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, akademisyenler ve çok sayıda katılımcının takip ettiği oturumda moderatör Pelin Çift, Hülya Korel ile Esra Bilgiç’in dizinin yanı sıra tarih konusunda da geniş bir bilgiye sahip olduklarını aktardı. Oyuncu Darcan, Diriliş dizisiyle beraber tarih bilinci ve tarih bilgilerinin çok arttığını söyledi. Darcan, “O dönemde nasıl yaşadıklarını, günlük hayatlarını da öğrendik. Karakterleri anlatan dokümanlardan biz okuduklarımızla bir karakter oluşturduk. Ben Hayma Ana’yla ilgili ne kitap bulduysan okudum. Hayme; otağ demek, Hayme Ana da; otağ anası, yani devleti yöneten kadın demek. Davası için gözü hiçbir şey görmeyen bir kadın” dedi.

Dizinin bazı sahnelerde çok duygulandığını ifade eden Halime Sultan’ı canlandıran Esra Bilgiç, “Hayme Ana’nın kalp krizi geçirdiği sahnede ağlamıştım. Ancak bu bir dizi, bunu unutmamak lazım. O dönmede kadınlar inanılmaz güçlüymüş ve sözü dinlenen bir bireymiş. Bu bizim damarlarımızda olan bir şey, ama zamanla kaybolmuş, törpülenmiş” diye konuştu.

Darcan ise, “Bugün bir savaş çıksa bizim kadınımız yine elinde silahla ‘Allah Allah’ diye gider, bu içimizde kanımızda var. Güzel bir örnek verilse bile Osmanlı kadını diye anlatılır. Hayme Ana figürünü insanlar çok sevdi ve çok saygı duydu” şeklinde konuştu.

Türk sinemasına büyük emekleri olan, çok sayıda filmde rol alan Darcan, Yeşilçam’ın dünü ve bugününü de anlattı. Darcan, geçmişte Türk sinemasının hangi zorluklar yaşadıklarını anılarla anlattı. Kırılması güç görünen rekorlara sahip Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük bir özenle çekildiğini aktaran Darcan, "Kendimi çok eleştiririm. Genç arkadaşlarımın yaptığı güzel bir iş olduğunda onları tebrik ediyorum. Yaptığımız işi çok seviyoruz. Bu iş bittiği zaman herhalde bir süre başka bir işe adapte olamayacağız. Her sezon bittiğinde şapkalarımızı mezun olmuş gibi havaya atıyoruz. Ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz, tam anlamıyla bir aile olduk. Settekiler bile beni ana gibi görüyor, gelip elimi öpüyorlar. Yurtdışında Heman filmi yapsalar, olay olur. Oysa bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bizim tarihimiz kahramanlarla dolu. Siz destekleyeceksiniz ki devamı gelsin. Televizyon sabun köpüğüdür, sinema ise kalıcıdır. O yüzden sinemaya destek verin, mutlaka kitap okuyorum’’ açıklamasını yaptı.
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