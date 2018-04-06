Dilovası’nda bahar bakımı

Dilovası Belediyesi ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte yeşil alanları bakıma aldı.

Dilovası Belediyesi tarafından budama, bakım ve onarım faaliyetlerine hız verildi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yol kenarlarında ve park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımlarını gerçekleştiriyor. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçe genelinde yeşil alanları arttırabilmek için yeni parklar yaptıklarını belirterek, yeni yeşil alan düzenlemelerinin yanı sıra Dilovası genelinde mevcut yeşil alanların bakım ve düzenlemelerini yaparak korumaya aldıklarını belirtti.