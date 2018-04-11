Dilovası protokolünden emniyete kutlama ziyareti

KOCAELİ(İHA) – Polis Teşkilatı kuruluşunun 173. yıldönümü münasebetiyle Dilovası İlçe Protokolü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş’e ziyarette bulundu.

Dilovası İlçe Emniyeti ziyaretine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, İlçe Jandarma Komutan Vekili Mehmet Hamallı, Kamu Kurum Müdürleri, Dilovası Emniyet Derneği Başkanı Lokman Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı. Polis Teşkilatı kuruluşunun 173. yıldönümü münasebeti ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 173. yıl pastası ilçe protokolü eşliğinde kesildi.

Emniyet Teşkilatının yasalar çerçevesinde asli görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla beraber en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Bugün Polis Teşkilatımız 173 yaşındadır. Geçen bu sürede Polis teşkilatımız gittikçe güçlenmiş, bugün modern araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip bir konuma gelmiş, modern bir polis teşkilatı konumundadır. Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve şerefle emekli olmuş polislerimizi minnetle yad ediyor, halen büyük bir özveri ve hizmet aşkıyla çalışan polislerimize de zor görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Makamında ziyaret ettiği İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş ve teşkilat mensuplarının polis haftasını kutlayan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise, “173 yıldır görevini her şartta ve konumda devam ettiren ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, birlik ve beraberliğimizin devamı için gece gündüz çalışan Emniyet Teşkilatı’nın bu gurur gününde onları içtenlikle kutluyorum. Her şeyimizi emanet ettiğimiz, görevi başında olan tüm emniyet mensubu kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sadece adi suçlarla değil ülkemizi parçalamak isteyen vatan hainleriyle de canları pahasına mücadele etmiş ve bu uğurda şehit veya gazi olmuş polislerimize minnettarız. Bu vesileyle ülkemizin birlik, beraberlik, huzur ve güveni için fedakârca görev yapan tüm polislerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.