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Dilovası Mart ayı meclisi gerçekleşti

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti.Dilovası Belediyesi Mart Ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi toplantı salonunda...

Dilovası Mart ayı meclisi gerçekleşti

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti.Dilovası Belediyesi Mart Ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi toplantı salonunda...

01 Mart 2018 Perşembe 16:07
Dilovası Mart ayı meclisi gerçekleşti

KOCAELİ(İHA) – Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi Mart Ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti. Mecliste 7 Gündem maddesinin ve 4 gündem dışı maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında açılış konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat 1997 post modern darbenin yıldönümünü yaşadık. Bin yıl sürecek kara leke AK Parti’nin güçlü duruşuyla kısa sürede 10 yıl bile sürmedi. İnsanların yaşamlarından dolayı zorbalıklar yaşandı. İnşallah bundan sonra insanlar inancından dolayı mahrum edilmeyecektir. Türkiye’de demokrasi hakim olmuştur. Ayrıca önceki gün Türk siyasi tarihinin önemli mihenk taşlarından biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ölüm yıldönümüydü. Ülkemize kattığı değerler yaptığı hizmetleri kimse unutamaz. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah” dedi.

Göreve geldikleri günden beri sürdürülen çalışmaların meyvelerini aldıklarını belirten Toltar, “Dilovası Batı kavşağımızda yaşanan büyük eksiklikle ilgili olarak ihalesi önceki gün yapıldı ve çalışması kısa sürede başlayacak. Kapalı olimpik havuzumuzla ilgili çalışmalar sürüyor inşallah kısa sürede onunda inşaatına başlanacak. Kapalı semt pazarımızla ilgili ihale aşamasına geldik. Bağdat Caddesinin ikinci etabı çalışma aşamasında. Hastane bağlantı yolu ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. 2014 seçim sürecinde halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlçemizde STK’larımız ve muhtarlarımızla sürekli istişareler yaparak eksiklerimiz ve önceliklerimizi belirliyoruz” diye konuştu.

Gündeme dair konuşmasının ardından 7 gündem ve 4 gündem dışı maddesi görüşüldü. Gündemde yer alan Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan yerin Dilovası Engelliler Derneği’ne tahsisi gerçekleştirilirken, Dilovası Belediyesi ile birçok ortak projenin hayata geçirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca Adnan Kahveci Parkının kiralanması talebi 5 yıllığına kiralanması, Hakkari İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne hibe olarak araç talebi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.
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