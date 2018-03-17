Demirciler Konağı özüne dönüyor

Rekonstrüksiyon projesi ile yeniden inşa edilen Demirciler Konağı eski haline kavuşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası Demirciler Mahallesi’ndeki, tarihi Demirciler konağını yeniden inşa ediyor. İlk günkü haline göre titiz bir çalışmayla yeniden hayat bulan yapının kendine özgü işlemleri de yerlerini alıyor. Mahalleyle aynı adı taşıyan konak geçmişin mimari üsluplarını günümüze taşıyan önemli yapılardan biri.

İç duvarlarda sıvı imalatı ve kalem işi numunesi tamamlanan yapının, dış cephe ahşap yalı baskı kaplama işleri, ve ocak başlarındaki karkasın yapımı devam ediyor. Ayrıca dış cephede ahşap yapı üzeri boya imalatı ile tavanlarda ahşap kaplama imalatı devam ediyor.

Üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyor. 1851 yılında yapılan konak uzun süredir kullanılmadığından bakımsızlıktan dolayı üst katları çökmüş durumdaydı. Bu nedenle yapı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor.

19.yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Yapı içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli’deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice söküldü. Konağın yapımı tamamlanınca bezemeli eşyalar tekrar yerine konulacak.