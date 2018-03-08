Darıca Belediyesi’nde kadroya geçiş sınavları yapılıyor

Darıca Belediyesi taşeron çalışan işçilerin kadroya girebilmelerinin önünü açan Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) ardından kadroya geçiş sınavlarına başladı.

Taşeron işçilerin çalıştıkları yerin kadrosuna girebilmelerinin önünü açan KHK’nın ardından Darıca Belediyesi kadroya geçiş sınavlarına başladı. 585 işçi, sınav kurulunun hazırladığı sorularla 10 Mart Cumartesi gününe kadar, Darıca Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışabilmek için ter dökecek.

Sınava girecek işçilere başarılar dileyen Başkan Karabacak, “24 Aralık 2017’de Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin ardından taşeronda çalışan işçilerimizin sürekli işçi kadrosuna geçiş taleplerini aldık. Güvenlik soruşturmasının ardından, tüm işçi kardeşlerimizi yaptıkları işe göre sınava tabi tutuyoruz. İşçi kardeşlerimizde kadroya geçiş süreciyle ilgili büyük bir heyecan var. Darıca Belediyesi’nde de gerekli şartları sağlayan 585 işçi kardeşimiz kadroya geçebilmek için sınavlara giriyor. Kendilerine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun ”dedi.