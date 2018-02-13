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D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100 üzerindeki üç büyük yaya köprüsünde asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapılacak.Çalışma Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal yaya köprülerinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi...

D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100 üzerindeki üç büyük yaya köprüsünde asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapılacak.Çalışma Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal yaya köprülerinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi...

13 Şubat 2018 Salı 15:15
D-100’deki köprülere ilave merdiven ve asansör

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100 üzerindeki üç büyük yaya köprüsünde asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapılacak.

Çalışma Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal yaya köprülerinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi çalışmayı üstlenecek yüklenici firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. Firmanın belirlenmesinin ardından yapılacak yer teslimi ile çalışmalar başlayacak. Çalışma 120 günde tamamlanacak. Yaya köprüleri hem D-100’e hem de Salim Dervişoğlu Caddesi’ne bağlanmaları nedeniyle yoğun bir yaya akışı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda D-100’de yapılacak yeni ulaşım planı nedeniyle Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal yaya köprülerinde ilave asansör ve yürüyen merdiven çalışması yapacak.

D-100 İstanbul-Ankara istikametinde Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün orta ayakları arasından geçecek sığınma cebi ve durak güzergahı yapılacak. Şehit içi otobüsleri böylece D-100 trafiğinden ayrıştırılacak. Toplu taşım araçlarından inen vatandaşların köprüyü kullanabilmeleri için orta ayağın kenarında ilave yürüyen merdiven ve asansör çalışması gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne yürüyen merdiven ve bir asansör yapılırken Adnan Menderes Yaya Köprüsü’nün güney orta yaya merdiveninin yanına bir asansör ilave edilecek. Aynı şekilde Turgut Özal Yaya Köprüsü’nde de asansör uygulaması yapılacak. Bu çalışmayla yaya köprüleri böylece daha da işlevsel hale gelecek.
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