Çocuklar istedi, belediye yaptı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle gezilerinde halkın istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Baran İlimtepe 3. Etap’ta incelemelerde bulunduğu sırada, yakında bulunan basket sahasındaki çocuklar Başkan Baran’ın yanına gelerek, toplarının dışarı kaçtığını, çitlerin eski ve eksik olduğunu belirtti.

O gün çocuklara çitlerin yenilenmesi noktasında söz veren Başkan İsmail Baran’ın talimatları sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışmalara başladı. Eskiyen tel çitler ekipler tarafından yenilenirken, eksik bölgelere de çitler koyuldu.

Ayrıca Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki diğer spor sahalarının da bakımının yapılacağını belirtti.