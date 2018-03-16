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Çanakkele Şehitlleri 103. Yıldönümünde İzmit’te anıldı

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Yahya Kaptan mahallesindeki Kınalı Asker Parkı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi....

Çanakkele Şehitlleri 103. Yıldönümünde İzmit’te anıldı

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Yahya Kaptan mahallesindeki Kınalı Asker Parkı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi....

16 Mart 2018 Cuma 14:02
Çanakkele Şehitlleri 103. Yıldönümünde İzmit’te anıldı

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle Yahya Kaptan mahallesindeki Kınalı Asker Parkı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Kınalı Asker Parkı’nda yapılan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç , belediye meclis üyeleri, gaziler, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımın da gösteri yaptığı etkinliklerde, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalar yapılıp şiirler okundu, şehitler için dualar edildi.

Törende konuşan ve bu günlere kolay gelinmediğini belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bizler Anadolu coğrafyasında bin yıla yakındır olan bir milletiz. Biz Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Selçuklu da bizim devletimiz, atamızdı. Osmanlı Devleti yedi cihana hükmettiği zaman Dünyanın en ileri, en uygar, en çağdaş, o dönemin anlamıyla ülkemiz olduğumuz zaman bizim atamız, ceddimizdi. Fatih Sultan Mehmet bizim atamız, Yavuz Sultan Selim bizim atamız, Kanuni Sultan Selim, Abdülhamit Han bizim atamıızdı. Bizi Slçuklu, Osmanlı torunuyuz. Tabi ki Çanakkale, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’miz öyle ya da böyle katılmıştı. Çanakkale’de hiç değişmeyen o birlik, o haçlı birliği yine sahnedeydi. Çanakkale’de biz bütün Dünyanın emperyalist devleri ile savaşttık, tek bir devletle değil. Mohaç’ta da, Malazgirt’te de, İstanbul’un fethinde de savaştık. Ama Çanakkale Savaşı bunun en kesifiydi. Amansızca o dönemin en güçlü silajhları ile Osmanlı Devletî’nin üstüne gelnmediler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Türk Milleti can verir, özgürlüğünü vermez. Türk Milleti can verir, namusu gödrdüğü vatanını çiğnetmez. Öyle de oldu, öldük ama çiğnetmedik. Bir komutan çıktı; Mustafa Kemal Atatürk. Osmanlı evladıydı o da. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Osmanlı’nın evladıydı. Bizi köklerimizden koparmaya çalışanları görün” dedi.

Çanakkale Savaşı sırasında Osmanlı’yı9 yok etmek isteyen devletlerin bugün Afrin’de olduklarını söyleyen Doğan, “Bugün Afrin’de uyeni bir destan yazılıyor. Bir sivilin burnunun kanamamasına özen gösterilerek ilmek ilmek o bölge emperyalistlerden, işgalcilerden nasıl temizlenir Dünyaya gösteriliyor. Bu mücadele sürecek Bu mücadele Dünyanın var oluşunun sonuna kadar, haklının her zaman hakkını alana kadar, zulumün, sömğrğnğn biteceği zamana kadar sürecek. Çanakkale’de o destanı yazan atalarımız inanaıyorum ki, ‘Bu mücadeleyi vermeye devam edin’ diyordur. Bizim görevimiz ata yadigarina sahip çıkmak, unutmamaktır” diye konuştu.

Başkan Doğan’ın konuşmasının ardından hazırlanan Çanakkale Savaşı gösterimi sergilendi. Tören, Başkan Doğan’ın törene katılan vatandaşlara Çanakkale Savaşı anısına çorba dağıtması ile son buldu.
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