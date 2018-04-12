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Büyükşehir’in yıkım ihalesinde 11 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı güzergahında bulunan eski binaların yıkımı için ihale düzenlenildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan...

Büyükşehir’in yıkım ihalesinde 11 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı güzergahında bulunan eski binaların yıkımı için ihale düzenlenildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:28
Büyükşehir’in yıkım ihalesinde 11 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı güzergahında bulunan eski binaların yıkımı için ihale düzenlenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Mannesman Boru Fabrikası alanındaki kullanılamayan eski binaların yıkımı için ihale yaptı. Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı güzergahındaki eski fabrika yapılarının bazıları yıkılarak kaldırılacak. Büyükşehir Belediyesi yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması için encümende ihale düzenledi.

İhaleyi kazanan firma belirlenen yapıları yıkarak ihalede verdiği teklif karşılığı kapı, pencere, çatı sacı, kablo, elektrik panoları, kazan, demir çelik gibi muhtelif malzemeyi alacak. Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol’un başkanlığında toplanan encümendeki ihaleye 11 firma katıldı. İhale kapalı teklif usulü ile yapıldı. En yüksek teklifi veren 3 firma arasında bedel arttırma usulüyle ihale devam etti. İhalede verilen 864 bin 100 TL ile en yüksek teklifi veren firma ikinci oturumda ihaleyi kazanan firma oldu.
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