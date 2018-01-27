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Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan antrenörlere uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdiKocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev...

Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan antrenörlere uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdiKocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:24
Büyükşehir’den antrenörlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan antrenörlere uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan antrenörlere, uygulamalı step-aerobik-pilates eğitimi verdi. Eğitimden, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nde görev yapan 100 antrenör yararlandı. Eğitim, antrenörlerin bilgilerinin yenilenmesine olanak sağlarken, Evden Okula Projesi’nin eğitim kalitesine de önemli katkı sundu.

Uygulamalı hizmet içi eğitimi, Kocaeli Cimnastik Temsilcisi ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik, Cimnastik Teknik Komite Başkanı, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Yard. Doç. Dr. Özlem Keskin verdi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait SEKASEM’de gerçekleştirilen ve dört gün boyunca devam eden eğitimde, antrenörler step-aerobik ve pilates başlıklarında uygulamalı eğitim yaptı. Antrenörler bu kapsamda 28 saatlik eğitimden geçti.

Büyükşehir Belediyesi, uygulamalı step-aerobik-pilates eğitiminden önce Evden Okula Haydi Anneler Projesi’nin antrenörleri için bir de ilk yardım eğitimi gerçekleştirdi. Antrenörler, aldıkları eğitim sayesinde, spor eğitimi verdikleri kadınların olası sakatlanmaları ya da acil müdahale durumunda ilk yardım yapma olanağına kavuştu.
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