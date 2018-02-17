Büyükşehir, dolandırıcılara karşı uyardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yanlış parklanma yapan vatandaşların araçlarının çekilmemesi için para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Kocaeli’de Tramvay güzergahı gibi parklanmanın yasak olduğu yerlerde araç sahiplerine uyarı, para cezası ve çekme işlemleri uygulanıyor. Son günlerde bazı dolandırıcıların, yanlış parklanma yapan vatandaşlardan belli bir miktar para talep edip bu cezayı almayacaklarını söyledikleri yönünde duyum alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise vatandaşları uyardı. Yetkililer bu ve benzeri taleplere vatandaşların itibar etmemesini, benzer olayla karşılaşanların ise 44 11 41 no’lu Çağrı Merkezi’ne müracaat etmeleri bildirdiler.