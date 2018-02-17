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Büyükşehir deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmete aldığı modern deniz uçağı ile tüm Marmara Denizini denetleyecek.Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği Deniz Uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için...

Büyükşehir deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmete aldığı modern deniz uçağı ile tüm Marmara Denizini denetleyecek.Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği Deniz Uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:14
Büyükşehir deniz uçağı tüm Marmara’yı denetleyecek

Büyükşehir Belediyesi yeni hizmete aldığı modern deniz uçağı ile tüm Marmara Denizini denetleyecek.

Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği Deniz Uçağı tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet verecek. Tüm Marmara Denizi için planlanan deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirliliğe anlık tespit yapabilecek. Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirecek. Ayrıca uçak, oluşabilecek yangınları da gözlemleyebilecek. Yeni daha uzun menzilli uçak, körfezin ve Marmara Denizi’nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlayacak. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi havadan denetim ile birlikte, Körfez’de 5 gemi ve 2 bot ile de sürekli hizmet veriyor. İki adet atık toplama gemisi ile Körfeze giren gemilerden atıklarını alarak bertaraf eden ve enerji üretimine katkıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırım ile üç adet deniz yüzeyi temizleme teknesi, iki adet çevre kontrol botu ile çevre denetim ve kontrol uçağını da hizmete soktu.

Tüm bu faaliyetler ile hizmet araçlarını yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunmasına da büyük katkı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra ayrıca Büyükşehir Belediyesi Körfez’e akan atık suların yüzde 99’unu arıtarak denize ulaştırmayı başardı. Mavi bayraklı plajları ile yaptığı yatırımların boşa çıkmadığını kanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir çalışmaları gerçekleştirmek içinde yatırımlarına devam ederken Türkiye’ye de örnek oluyor.

Körfezde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları yapabilmek için Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını da yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut protokolü olduğu 42 limana acil müdahale konusunda da hizmet vermeyi planlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu‘nun öncülüğünde son yıllarda yapılan yatırımlarla Körfez’in temizlenmesi için dört koldan çalışmalar gerçekleştirildi. Bu sayede denizdeki balık çeşitliliğinin arttığı gözlenirken, oluşturulan mavi bayraklı plajlarda da denize girilebilen bir körfeze kavuşulmuş oldu. Çalışmaları değerlendiren Karaosmanoğlu, “Bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir. Milyonlarca TL’lik yatırımlarla kentimizin her noktasına arıtma tesisleri kurduk. Körfeze dökülen atıkların yüzde 98’i arıtma tesislerinde işlem görüyor” dedi.

Gemilerden denize bırakılan sintinelerin artık tarih olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Deniz uçağımızla Körfez’deki gemileri denetliyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca Deniz Süpürgesi adını verdiğimiz araçlarımızla da deniz üzerindeki pislikleri temizliyoruz. Balıklandırma çalışmamız ile de Körfez’deki balık popilasyonun artmasını sağlıyoruz. Körfez’de trolle avlanmalara da izin vermiyoruz” diye konuştu.
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