“Bizansın damadı” Orhan Gazi’nin ince stratejisi

Orhan Gazi – Tehodora evliliğinin Osmanlı Devletine katkıları, tarih sempozyumunda ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunda Osmanlı’nın ikinci padişahı Orhan Gazi’nin Bizans imparatoru Kantekuzenos’un kızı Tehodora ile yaptığı evliliği mercek altına alındı. Evlilik sayesinde Bizans ile sağlanan ittifakın siyasi açıdan devleti büyütme çabasına katkı sunduğu, hukuki açıdan ise Bizans’a varis olma hakkının kazanıldığı vurgulandı.

Matrakçı Salonda ve Prof. Dr. Salim Cöhce başkanlığındaki 26. oturumda ilk sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Daş yaptı. Prof. Dr. Daş oturumda “Bizans’ın Damadı Orhan Gazi Döneminde Osmanlı-Bizans İlişkileri Üzerine Bazı Tespitler” konusu ile Orhan Gazi- Theodora evliliğini siyasi ve hukuki açıdan inceledi. Prof. Dr. Daş, “Orhan Gazi, Bizans imparatorunun kızıyla evlenerek önemli bir strateji yürütmüştür. Babasından aldığı küçük beyliği büyük devlet yapma isteğinde olan Orhan Gazi bu evlilik ile sultanlığını komşu güçlere tanıtmış ve sultanlık iddiasına meşruiyet kazandırmıştır” dedi.

Orhan Gazi – Tehodora evliliğinin hukuki açıdan önemini Şehzade Halil olayı ile açıklayan Prof. Dr. Daş, bu evlilikten dünyaya gelen şehzade Halil’in korsanlar tarafından kaçırılmasının ardından Orhan Gazi’nin olaya, Bizans imparatoru Yuhannes’i dahil ettiğini söyledi. İmparator Yuhannes’in girişimleriyle Şehzade Halil’in korsanların elinden kurtarıldığını anlatan Daş, ayrıca şehzade için istenen 100 bin altının Bizans ve Osmanlı Devleti tarafından ortaklaşa ödendiğini kaydetti. Prof. Dr. Daş, söz konusu olayın Bizans’ın varisi olarak Osmanlıları ön plana çıkartma konusunda önem arz ettiğine dikkat çekti.

Oturumda Doç. Dr. Murat Öztürk de Orhan Gazi’nin Bizans İmparatoru Kantekuzenos ile yaptığı ittifakı ve bu konudaki ileri görüşlülüğünü ortaya koyan bir bildiri sundu. “Orhan Bey Dönemi Osmanlı-Bizans İttifakı ve Bölgenin Siyasi ve İktisadi Hayatına Olan Tesirleri” konulu bildiride Doç. Dr. Öztürk, yapılan ittifakın Osmanlı’nın Rumeliye yerleşmesini sağladığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Öztürk, sunumunda Kantakuzenos’un Palaiologos hanedanı ile arasındaki mücadelede Orhan Gazinin desteğini alarak imparator olduğunu hatırlattı. Doç. Dr. Öztürk, ileriki dönemde Kantakuzenos’un Papa ile işbirliği yaparak bir anlamda Orhan Gazi’den kurtulma çabalarının görüldüğünü de aktararak, “Orhan Gazi bu dönemde Rumeli’ye iyice yerleşmiş durumundaydı. Bu durum, içeride Bizans muhalefetinin sesinin yükselmesine ve Türk yardımı ile tahta geçen Kantakuzenosların, Türk varlığı sebebiyle tahttan indirilmelerine sebep olacaktı. Bu durum, Osmanlı desteği ile gelen Bizans imparatorunun Osmanlı ile gittiğini ortaya koyuyor” dedi.