Bin 400 kareteci Kocaeli’de tatamiye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İllerarası Karate Liginin ilk etabı bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar onuruna düzenlenen ve 4 etaptan oluşan İllerarası Karate-Do Ligi Şampiyonası’nın ilk etabı rekor sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı. 1999 ile 2010 doğumlu sporcuların mücadele ettiği İllerarası Karate Ligine başta İstanbul, Bursa olmak üzere 11 ilden 60 kulüp ve bin 400 sporcu katıldı. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda düzenlenen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İllerarası Karate Liginde Kata müsabakaları 18 yaş grubunda, Kumite müsabakaları ise 78 sıklette yapıldı.

İllerarası Karate Ligi açılış karşılaşması, Türkiye’de karate sporunun önemli isimlerinden ve Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Antikkapı Aş Genel Müdürü İslam Yücel, Ulaşımpark Müdürü Yasin Özlü, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve sporcuların aileleri ve antrenörleri katıldı.

Açılış seremonisinde kısa bir konuşma yapan Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı Hakkı Koşar, “Karate mert kişi sporudur. Bütün hayatımı judo ve karateye verdim. Bu spora verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” dedi. Koşar’ın ardından söz alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi” Sporun içinde vefayı saygıyı işlemeliyiz, bu niyetle bu şampiyonayı Hakkı Koşar onuruna düzenledik. Spor yapılan mekanlarda kötü olaylar olmaz. Spor her şeyden önce iyi olmayı gerektirir” dedi.