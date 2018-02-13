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Bilgievleri’nin şampiyonu Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilgi ve Kültür Yarışması’nda Ertuğrul Gazi Bilgievi birinci oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin ikincisini düzenlediği,...

Bilgievleri’nin şampiyonu Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilgi ve Kültür Yarışması’nda Ertuğrul Gazi Bilgievi birinci oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin ikincisini düzenlediği,...

13 Şubat 2018 Salı 15:11
Bilgievleri’nin şampiyonu Ertuğrul Gazi Bilgievi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilgi ve Kültür Yarışması’nda Ertuğrul Gazi Bilgievi birinci oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin ikincisini düzenlediği, ödüllü bilgi ve kültür yarışmasını Ertuğrul Gazi Bilgievi kazandı. 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada Kazım Karabekir Bilgievi ikinci, Mehmet Akif Bilgievi üçüncü, Maria Anne Bilgievi de dördüncü oldu. Uluslararası Gençlik Merkezinde yapılan final mücadelesine Maria Anne, Mehmet Akif Ersoy, Ertuğrul Gazi ve Kazım Karabekir Bilgievleri katıldı. Yarışma öncesinde finali izlemeye gelen öğrenciler için Hacıvat Karagöz Oyunu sahnelendi.

Tiyatro oyunun ardından yarışmada final mücadelesi yaşandı. Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, İngilizce, değerler eğitimi ve genel kültür alanında 20’şer soru yöneltildiği mücadelede öğrenciler kıyasıya yarıştı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, jüri kısa süre içinde puanlamayı sonuçlandırdı. Yapılan değerlendirmede, Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışmasını Ertuğrul Gazi Bilgievinin kazandığı belirlendi. Yarışmada ikinci Kazım Karabekir Bilgievi olurken, üçüncü Mehmet Akif Bilgievi, dördüncü ise Maria Anne Bilgievi oldu. Finalde başarılı olan öğrencilere derecelerine göre hediye çeki ve kupa hediye edildi. Öğrenciler, hediye çeki ve kupalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan ve Bilgievleri Koordinasyon Merkezi sorumlusu Ali Gölcü’nün elinden aldı.

Ödül törenin ardından konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi bu yıl ikincisi düzenlenen Ödüllü Bilgi ve Kültür Yarışması’na katılan tüm öğrencileri kutladı. Bilginin en değerli hazine olduğunu söyleyen Bilgi, “Bizler, bizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın, bilgili, donanımlı ve değerlerine sahip çıkan bir nesil olmasını istiyoruz. Kılavuz Gençlik Projemiz içinde yer alan Bilgievlerimiz, bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için var gücüyle çalışıyor. Bilgievi öğrencilerimizin yarışmada gösterdikleri bilgi performansı bizlere gurur verdi. Başarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum” dedi.
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