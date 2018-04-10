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Beş Divanlı Rıza Bey Konağı yeniden yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’nin Tahtalı Mahallesi’deki tarihi Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nda rekonstrüksiyon çalışmasına başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki tarihi yapılara sahip çıkarak onları yeniliyor...

Beş Divanlı Rıza Bey Konağı yeniden yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’nin Tahtalı Mahallesi’deki tarihi Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nda rekonstrüksiyon çalışmasına başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki tarihi yapılara sahip çıkarak onları yeniliyor...

10 Nisan 2018 Salı 13:48
Beş Divanlı Rıza Bey Konağı yeniden yükselecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince’nin Tahtalı Mahallesi’deki tarihi Beş Divanlı Rıza Bey Konağı’nda rekonstrüksiyon çalışmasına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki tarihi yapılara sahip çıkarak onları yeniliyor ve geleceğe sağlam bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Bu kapsamda Derince’nin Tahtalı Mahallesi’nde Milli Mücadele yıllarında Türk komutanlarca karargah olarak kullanılan Beş Divanlı Rıza Bey Konağı rekonstrüksiyon uygulaması ile yeniden yapılıyor. Söküm çalışmaları tamamlanan yapının temeline ulaşıldı. Temel durumu tespit edilen tarihi konağın zemin kat döşeme temizliği yapılarak drenaj imalatına başlanacak. Zemin katta projede belirtildiği üzere taş duvarların aslına uygun olarak yeniden örülmesi için taş numaralandırılması yapıldı. 2. derece tarihi yapı olarak tescillenen konak aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

Konak, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’ne kadar konut olarak işlev gördü. Depremden sonra kullanılmayan konak zemin ve üst kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. Dört cepheli olan yapı toplam 218 metrekare ölçülerinde. Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar görülüyor. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor.

Konağın rekonstrüksiyonu çalışmaları bir yıl içinde tamamlanacak.
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