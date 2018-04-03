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Bedensel Engelli Halterciler Konya’dan 6 madalya ile döndü

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, 4 altın ve 2 bronz kazanmayı başardı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenem şampiyonada...

Bedensel Engelli Halterciler Konya’dan 6 madalya ile döndü

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, 4 altın ve 2 bronz kazanmayı başardı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenem şampiyonada...

03 Nisan 2018 Salı 11:55
Bedensel Engelli Halterciler Konya’dan 6 madalya ile döndü

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, 4 altın ve 2 bronz kazanmayı başardı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenem şampiyonada 11 kadın, 38 erkek toplam 49 bedensel engelli sporcu madalya elde etmek için ter döktü. Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında ter döken Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları ise başarılı kaldırılışlarıyla göz doldurdu. Mavi beyazlı sporculardan Hatice Yetim artık 86 kiloda, Meryem Yıldırım 79 kiloda, Tolga Işık 65 kiloda, Selami Altun 72 kiloda altın madalya kazandı. Seyfettin Sevci 59 kiloda ve Uğur Erdem ise 107 kiloda bronz madalya elde etti.

Öte yandan turnuvada dereceye giren sporculardan oluşturulacak milli takımın Fransa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
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