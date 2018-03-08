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Başkan Üzülmez, muhtarlar toplantısında müjdeyi verdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe’de 24 açık SGK ile anlaşmasını yapmış özel bir hastane kurulacağını söyledi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla Mart ayı toplantısında bir araya geldi....

Başkan Üzülmez, muhtarlar toplantısında müjdeyi verdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe’de 24 açık SGK ile anlaşmasını yapmış özel bir hastane kurulacağını söyledi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla Mart ayı toplantısında bir araya geldi....

08 Mart 2018 Perşembe 14:55
Başkan Üzülmez, muhtarlar toplantısında müjdeyi verdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe’de 24 açık SGK ile anlaşmasını yapmış özel bir hastane kurulacağını söyledi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli muhtarlarla Mart ayı toplantısında bir araya geldi. Muhtarlar toplantısına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, İSU, İZGAZ ve SEDAŞ temsilcileri de katıldı. Toplantıya Afrin operasyonu başta olmak üzere ülkenin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet gazilere acil şifalar dilenerek başlandı.

Toplantıda yeni hastane müjdesi veren Başkan Üzülmez “Kartepemizde baştan ortaya koyduğumuz vizyona uygun belediyecilik yapmaktayız. Planlı ve sistemli çalışmalarımız sayesinde işlerimiz yolunda ve rayında gitmektedir” dedi.

İlçedeki Projelere değinen Başkan Üzülmez “Kartepemizde değişim devam etmektedir. Hükümetimiz, büyükşehir ve bizlerle birlikte ülke gündeminde yer alan sosyal belediyecilik hizmetlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın takdirini alan projelerimiz oldu. Yüksek Hızlı Tren hattının Ataevler ve Ertuğrul Gazi Mahallesi’nden geçecek olmasından dolayı imar bakımından sorunlar yaşıyorduk. Hızlı trenin buradan geçip geçmemesine rağmen burada yaşayan vatandaşlarımızın kaybının olmayacağını söylemiştik. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Yüksek Hızlı Tren hattı yerleşim merkezinden uzağa alınmıştır” diye konuştu.

Kartepe’nin Türkiye’nin lojistik merkezi haline geldiğine dikkat çeken Üzülmez, “Ülkemizin en önemli ulaşım ağları ilçemizde kesişmektedir. Yüksek Hızlı Tren istasyonu ilçemizde kurulacaktır. Bu istasyon ekonomik olarak ilçemize katkı verecektir. Tam donanımlı Gençlik Merkezi’nin ilçemizde yapılmasına karar verildi. Ataşehir Mahallesi’nde Arslanbey Kampüsü’nün hemen karşısında yapılacak. Kocaeli’de üçüncü üniversitenin kurulması kararı da alındı. Üniversite Kartepe’de kurulacak. Beklentiler her geçen gün artmaktadır. Sağlık hizmeti olarak da 24 saat açık SGK ile anlaşmasını yapmış özel hastane kurulacak. Sağlık Bakanlığı’mıza da projeyi sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Marmara Bölge toplantında alınan kararları da açıklayan Başkan Üzülmez “Yerel Yönetimler Marmara Bölge toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya ve Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Alt yapı çalışmalarına daha da çok dikkat edilecek. İstasyon Mahallesi’nde yapılan battı-çıktı da müteahhitten kaynaklı bir sorun yaşanmıştır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtar verildi. Çalışmaların devamı için ivedilikle çözüm üretilecektir” dedi.
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