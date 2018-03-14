Başkan Köşker, Pazarcılar Odası’nı ağırladı

Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ve yeni yönetimini makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ziyaretçileri ile ilçede yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ve yeni yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Pazarcılar Odası yönetimine teşekkür etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Pazarcı esnafımızı her zaman önemsiyoruz. Onlar sokağın nabzını tutan esnaflarımız. Gebze Belediyesi olarak yaptığımız Modern Kapalı Pazar Yerleri ile pazarcı esnafımıza ve Gebzeli vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Kapalı pazarlarımızda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah en kısa zamanda Cuma pazarını da Mevlana Kapalı Pazar yerine taşıyacağız” dedi.

Oda Başkanı Ziyaettin Erat, pazarcı esnafına hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.