Başkan Köşker, Espiyeliler’in programına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Espiyeliler Derneğinin düzenlediği Milli Kahramanlarımız Milis Yarbay Topal Osman Ağa ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ı anma programına katıldı.

Gebze Penbegüllü Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Mustafa Paşalıoğlu ve Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, Milli Kahramanlar Milis Yarbay Topla Osman Ağa ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan hakkında, programa katılan konukları bilgilendirdi. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalle muhtarları, dernek yöneticileri, STK’lar ve Gebzeliler katıldı.

Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca şehitler verdik ve şehitlerimiz bu toprakları bizlere vatan kıldı. Onları her zaman saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş savaşı döneminde kendi grupları ile düşmanla mücadele eden iki kahraman Milis Yarbay Topal Osman Ağa ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan. Kahramanlarımız tarih boyunca bitmeyecek. Kahramanlar üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin asla unutulmazlar. Önemli olan onların kıymetini bilmek ve onlara layık bir ecdat olmak” dedi.