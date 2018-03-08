Başkan Karaosmanoğlu vatandaşları tarih sempozyumuna davet etti

Kocaeli Yesevi Ocağı Eğitim ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Eren Elmalı ve yönetimi makamında ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 9 Mart’ta düzenlenecek Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu”na davet etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Yesevi Ocağı Eğitim ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Eren Elmalı ve yönetimini makamında konuk etti. Ziyaret sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” hakkında bilgi aktaran Karaosmanoğlu, sempozyumun 9-11 Mart tarihleri arasında Başiskele’de bulunan bir otelde yapılacağını belirtti. Sempozyumun Kocaeli tarihine değer katacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “208 akademisyenin 160 tebliğ sunacağı sempozyuma bu yıl 65 profesör, 25 doçent ünvanlı akademisyende katılacak. Çok verimli geçeceğine inandığım Uluslararası Orhan Gazi Sempozyumuna tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Kocaeli’nin kurucu şahsiyetlerini yeni nesillerle buluşturarak, milli ve manevi değerlere dayalı bir tarih şuuru oluşturmak hedefiyle çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli Yesevi Ocağı gibi sivil toplum kuruluşlarımızın bu sempozyuma ilgi göstermesini çok önemsiyorum. Bu noktada Uluslararası Kocaeli Tarih ve Kültür Sempozyumlarıyla geçmişimizin kodlarına yolculuk ediyoruz. İlki Gazi Akça Koca, ikincisi Kara Mürsel Alp, üçüncüsü Gazi Süleyman Paşa ve dördüncüsü Çoban Mustafa Paşa ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz sempozyumlarımıza bu yıl Orhan Gazi ile devam edeceğiz” diye konuştu.

Dünyadan ve Türkiye’den saygın üniversitelerden gelen akademisyenlerin sempozyuma katılacağını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Sempozyum kapsamında 9 Mart Cuma günü İzmit Orhan Gazi Camii’nde Orhan Gazi ve şehitlerimiz okutulacak mevlit okutacağız. Cuma namazının ardından lokma ve Osmanlı şerbeti ikram edeceğiz. Yine Fevziye Camii’nde de namaz çıkışı lokma ve Osmanlı Şerbeti dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bugünkü pencereden baktığımızda tarih ve kültür, ekonomik gelişmişlik kadar önemli olduğunu da belirtmek isterim. Geçmişimizi gelecek nesillere anlatacak olmamız bizlerin çok önemsemesi gereken bir durumdur. Büyükşehir Belediyesi olarak buna çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Yesevi Ocağı Eğitim ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Eren Elmalı ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Karaosmanoğlu, “Faydalı işte her zaman yanındayız. Rabbim sizlere gençlere güzel hizmetler etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.