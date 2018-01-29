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Başkan Karaosmanoğlu: “Türkiye ve Fas kardeştir”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’ye gelen Fas’ın Ait Melloul şehrinin Ecole Almajd okul futbol takımı ile bir araya geldi.2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporculardan...

Başkan Karaosmanoğlu: “Türkiye ve Fas kardeştir”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’ye gelen Fas’ın Ait Melloul şehrinin Ecole Almajd okul futbol takımı ile bir araya geldi.2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporculardan...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:04
Başkan Karaosmanoğlu: “Türkiye ve Fas kardeştir”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’ye gelen Fas’ın Ait Melloul şehrinin Ecole Almajd okul futbol takımı ile bir araya geldi.

2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporculardan oluşan 14 sporcu ile 6 eğitmenin yer aldığı kafile aynı zamanda Türkiye’nin kültürünü, tarihini ve Kocaeli’yi tanıma fırsatını da Büyükşehir Belediyesi’nin “Gez Gör Kocaeli Projesi” ile yakaladı. Faslı sporcuların dostluk maçları da yaptığı kampın son günü okul takımını ziyaret eden Karaosmanoğlu, “Türkiye’yi Fas’taki eviniz olarak görebilirsiniz. Türkiye ve Fas kardeştir. Sizler bizlerin çocukları ve evlatları gibisiniz” dedi.

“Fas halkının huzurlu varlıklı ve onurlu bir hayat yaşaması bizi sevindirir diyerek sözlerini sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “İnşallah gençler olarak sizlerde iyi yetişeceksiniz ve ülkenizin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Tüm Dünya Müslümanları gelişecek ve kalkınacak. Kendinize değer verin ve iyi yetiştirin. Spor ile bedeninizi güçlendirecek, bilgi ve beceriyle de beyninizle kalbinizi güçlü tutacaksınız” ifadelerini sarf etti.

Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflar ve hediyeleşmenin ardından sona erdi.
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