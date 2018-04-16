Başkan Karaosmanoğlu, “Karamürsel için çok çalıştık ve başardık”

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel’de yapımı süren İmam Hatip Ortaokulu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent genelinde spor merkezleri başta olmak üzere eğitim kurumlarına verdiği desteklerle de kentin her ilçesine hizmet götürmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel’de yapımı süren İmam Hatip Ortaokulu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu yerinde inceleyen Karaosmanoğlu, “Karamürsel, güzel ülkemizin ve Kocaeli’mizin en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ile birlikte Karamürsel’i pırıl pırıl bir hale getirdik. Sahillerimizi düzenleyerek daha yaşanabilir ilçe olması için çok çalıştık ve bunu başardık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve teknik personelin de hazır bulunduğu incelemelerde projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, “Karamürsel yarı olimpik yüzme havuzumuzu da yaparak gençlerimizin önü açıyoruz. Gençlerimizi önemsediğimiz ve geleceğin sahipleri olduğu için onların iyi yetişebilmeleri noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz” şeklinde konuştu

Alanı uygun okullara spor salonları yaptıklarını da belirten Karaosmanoğlu, “Vatanını ve bayrağını seven, idealist ve sağlıklı nesiller yetiştirebilirsek ülke olarak en büyük kazanımımız bu olacaktır. Bizim gayretimiz gençlerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bakınız bugün nüfus oranına en çok tesis yaptığımız ilçelerimizden bir tanesidir Karamürsel. İnşallah daha güzel projelerle halkımızın mutluluğuna mutluluk katacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.

18 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, toplam 5 bin 346 metrekare inşaat alanına sahip olmasıyla adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışacak olmasıyla Karamürsel ilçesinin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi daha giderilmiş olacak.