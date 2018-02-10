Başkan Karaosmanoğlu, “Kadına eğer vermeyen toplumlar yükselemez”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kollarını ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yeni yönetimine ziyaret gerçekleştirdi. Kentin dört bir tarafına yapılan hizmetlerin arkasında bir güç olarak duran Kadın Kolları’nın çalışmaları nedeniyle tebriklerini ileten Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nde ki hizmetlerimizi kadın kollarımızın katkılarıyla hayata geçiriyoruz. İstişarelerimiz ve önerileriniz bizlere yol gösteriyor” dedi.

AK Parti siyasetin en önemli ana unsurunun kadınlar olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “AK Parti’de görev almak büyük bir sorumluluktur. Hepimiz bunun farkındayız ve çalışmalarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Bizler toplum içerisinde siyaseti yaparken sürdürülebilir projelerle hayatın içerisinde olarak davamızı sürdürmek zorundayız. Siyaset halkla birlikte yapılır. Vatandaşımıza hizmet etme aracı olarak siyaset bizler için bir araçtır. AK Parti’de siyaset yapmanın tek amacı vatandaşını hizmetleriyle mutlu etmektir” diye konuştu.

Siyasetteki başarının insanlarla birebir iletişim olduğuna değinen Karaosmanoğlu, “Kadın kolları olarak sizler ve bizler sokakta siyaset yaparken vatandaşımızın liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini her fırsatta görüyoruz. İşte bu sevgiye ve özellikle güvene layık bir şekilde görevlerimizi yapmak zorundayız. AK kadınlar olarak toplumda model ve örnek birey olacağız. Şunu da söylemem gerekir ki kadına eğer vermeyen toplumlar asla yükselemez” şeklinde konuştu.

Toplumda olduğu kadar teşkilat içerisinde de birlik ve beraberliğe dikkat çeken Karaosmanoğlu, “Et ve tırnak gibi olan tüm teşkilatlarımız hedefe ulaşmak için yoğun bir gündeme sahip olmalıdır. Ancak bu yoğun gündemi planlı ve organize bir şekilde hayata geçirmelisiniz. Unutmayın ki milletimize ve dünyada ki mazlumlara karşı Türkiye olarak sorumluluğumuz var. Halkımızı daha güzel yaşam alanlarında hayatlarını sürdürebilmesi için çok çalışmalıyız” dedi. Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.