Başkan Karaosmanoğlu, “İslam asla özünden kopuk öğretilemez”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan birlikteliğine Gebze’de devam etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Özgürlük Mahallesi Gümüş Camii Dernek Başkanı Fahri Demirkıran, Gebze İlim Yayma Cemiyeti Temsilcisi Sedat Çelik ve beraberinde ki heyet ile Dilovası Muhtarlarını makamında ağırladı. Görüşmelerde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin yanı sıra yapılacak projeler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra vatandaşa hizmet noktasında gayret gösteren herkese teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Halkımızın hizmet beklentilerine en hızlı cevap verebilmek için çalışırken istişarelerimizi de eksiksiz yapıyoruz. STK’larla yaptığımız her görüşmenin de bereketine inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Dilovası Cumhuriyet Muhtarı Sait Ustaer, Kayapinar Muhtarı M.Siddik Turak, M.Sinan Muhtarı Alaattin Durmuş, Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem, Orhangazi muhtarı Ebubekir Ozavci, Tepecik Muhtarı Tacettin Güler, Tavşancıl Muhtarı Kenan Keleş, Turgut Özal Muhtarı M.Şirin Barış ve Diliskelesi Muhtarı Mehmet Özay’ın katıldığı görüşmede ilçeye yapılan hizmetler için Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkürlerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesi olarak Dilovası’na çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna devam ettiklerini de belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Her ilçemize yapılması gereken büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu konuda attığımız her adım kentimize değer katıyor” ifadelerini sarf etti.

Çocukların Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde öğrenen, ülkesini ve İslam’ı geleceğe taşıyan bireyler olması için her platformun üzerine düşen görevi yapması gerektiğine değinen Karaosmanoğlu, “Yavrularımızın, gençlerimizin öğreneceği bilgiler yüce dinimiz İslam’ı en güzel ve en doğru şekilde öğrenmelerini ve yaşamalarını sağlayacak hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini kurtaracak çalışmaların yapılmasında camilerin ve vakıfların önemi çok büyüktür” diye konuştu.

İslam doğru kaynaklardan aktarılmadığı zaman İslam Dünyası’nın çok acı durumların içine düştüğüne dikkat çeken, Karaosmanoğlu, “İnsanları vahşice öldüren DEAŞ da, kendi millet meclisine ve halkına kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş FETÖ de İslam’ın Batı kaynaklarından ve özünden kopuk olarak öğretilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şunu bir kez daha ifade etmem gerekir ki İslam asla özünden kopuk öğretilemez. Bugün Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Filistin’de ve dünyanın dört bir köşesinde akan kan, öz’den koptuğumuz ve yabancı gözüyle kendimizi görmemiz yanlışından hareketle doğmuştur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine daha küçük yaşlardan itibaren önem verecek doğru ve gerçek İslam’ı öğrenmesi için gayret edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmeler karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.