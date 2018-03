Başkan Karaosmanoğlu, “Hizmet götürmek için kendimizle yarışıyoruz”

24 senedir faaliyet gösteren bir jeneratör fabrikasını ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nin tamamına, her bir köyüne her bir mahallesine hizmet götürmek için kendimizle yarışıyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele’de kurulu olan ve 24 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren bir jeneratör fabrikasını ziyaret etti. Türkiye’nin dört bir yanında dokuz bölge müdürlüğü ve 16 bayisi ile 120’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren fabrikanın çalışanlarıyla öğlen yemeğinde buluştu. Ziyarette, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Genel Müdür Yunus Teksan, Fabrika Müdürü Emrullah Kaymaz ile AK Parti İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus’da yer aldı.

Türkiye genelindeki üretim merkezlerinde toplam 600 çalışanı bulunan fabrikanın üretim hatlarını gezen ve detaylı bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, “İşçi kardeşlerimizin yaptığı üretim, ülkemize ve kentimize kattığı artı değer, yarınlarımız olan çocuklarımıza çok daha modern ve gelişmiş bir ülke bırakmamıza sebep olacaktır. Herkesin vazifesini layıkıyla yerine getirdiği bir toplum, zengin, müreffeh ve huzurlu toplumdur” dedi.

Emekçilerle birlikte bu güzel ortamda bir arada bulunarak, aşlarını ve sularını paylaşmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “1994 yılından beri ülkemizin önemli ihtiyacını karşılayan ve Türkiye’mize önemli miktarda döviz kazandıran bu önemli tesisin bugün ulaştığı seviyeyi görmek, her şeyden önce bir Kocaelili olarak beni gururlandırıyor” diye konuştu.

Vatana hizmet eden kişinin onu seven kişi olduğuna dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, “Vatanını en çok seven kişi, vazifesini en iyi yerine getiren kişidir. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden bu yana başkanlık vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yıllarca kaderine terk edilmiş ve ihmal edilmiş Başiskele bölgemiz başta olmak üzere Kocaeli’nin tamamına, her bir köyüne her bir mahallesine hizmet götürmek için kendimizle yarışıyoruz. Çok şükür bunun karşılığını da gördük. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından defalarca Türkiye’ye örnek ve model olarak gösterildik, teşekkürler aldık. Gerekse de hemşehrilerimiz girdiğimiz her seçimde bize olan teveccühünü artırarak desteğini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Hizmetlerini kent geneline yaydıklarını dile getiren Karaosmanoğlu, “Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar kentteki her vatandaşımızın fikrine ve talebine verdiğimiz önemi işyerlerine, fabrikalara ve diğer bütün kuruluşlara da verdik. Her fırsatta üretim merkezlerimizi ziyaret ederek belediyemizi ilgilendiren konularda ne gerekiyorsa yasalar çerçevesinde yaptık. Bu şekilde hizmetlerimizi kent geneline yayarak vatandaşlarımız için hayatı kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçirdik, geçiriyoruz. Üretime ve istihdama katkı sunan, güçlü ve gelişen Türkiye’ye katkı sunan işverenlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim emekçi kardeşlerimize sağlık sıhhat versin. Üretimin yanında yer alan ve büyük Türkiye’nin oluşması için mücadele eden iş dünyamızın dünyanın her noktasına ticaret gerçekleştirmesi için başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.