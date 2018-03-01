Başkan Karaosmanoğlu, Gölcüklü gençlere 28 Şubat’ı anlattı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediyesinin düzenlediği kariyer günlerinde konuştu. Özgürlüklerin rafa kaldırıldığı 28 Şubat dönemini öğrencilere anlattı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük’te öğrenci olmak başlığı altında Kariyer Günlerinde kazıklı Kervansaray’da gençlere konuk oldu. Hayat tecrübelerini ve bilgi birikimini aktarmaya çalışan Karaosmanoğlu, 28 Şubat sürecinde özgürlüklerin askıya alındığı ifade etti. Karaosmanoğlu ayrıca, “Darbecilerin, inanç demokrasi ve hürriyet ile derdi vardı. Türkiye’nin ayağına vurulmak istenen bir prangaydı. Gençler unutmayalım ki darbe ve darbe girişimleri bir insanlık suçudur” dedi.

Hacı Halit Erkut Lisesi, Mecit Kavan Anadolu Kız İHL ve Adnan Menderes İHL öğrencileriyle olan buluşmasında Başkan Karaosmanoğlu’na, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve okul idarecileri eşlik etti. Gençler bizim enerji kaynağımız, yarınlarımızın umudu diyerek gençlere seslenen Karaosmanoğlu, “Sizleri iyi yetişmesi, hayata iyi hazırlanması, sevgi ve enerji dolu olmanız, bilinçli ve ahlaklı gençler olarak yetişmeniz ailelerinizle birlikte bizler için en büyük zenginliktir. Sizlerin bayrağını, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olmanızı istiyoruz. İnanıyorum ki sizlerin içinizden yarının öğretmeni, mühendisi, tüccarı, savcısı, hakimi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, Bakanı velhasıl Cumhurbaşkanı çıkacak inşallah” diye konuştu.

Seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi ile geleceğin Türkiye’sinde gençlerin sorumlulukların arttığına değinen Karaosmanoğlu, “Bizler gençlerimize güveniyoruz. Sizler yarınımızsınız. Ülkenizin geleceğinizi sizler belirleyeceksiniz. Sizlerin bilgili, karakterli ve umut dolu olmanızı istiyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Karamsarlık bizim hayatımızda olmamalıdır. Her zaman enerji dolu olacağız ve geleceğe umutla bakacağız. Umudunuzu güçlü tutarsanız başaramayacağınız hiçbir iş yoktur. Cennet vatanımızın güzel evlatları olarak sizlerin iyi yetişmenizi canı gönülden arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gölcük’te öğrenci olmanın büyük bir şans olduğunu da belirten Karaosmanoğlu, “Bugün yeryüzünde açlıkla mücadele eden insanların olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler ve sizler bu durumu sonlandırmak için dünya üzerinde adaleti hep birlikte sağlayacağız. Onların yerine kendimize koyduğumuzda cennet ülkemizin kıymetini çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bugünün acımasız dünyasında çok dikkatli olmalıyız ve çok çalışmalıyız. Özgür bir vatandaş olarak geleceğe güvenle bakmak istiyorsak her birimiz büyük bir sorumlulukla görevlerimizi yerine getirmeliyiz. İstiklal savaşını yapan dedelerimize layık olmak için hepimiz daha çok mücadele etmeliyiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muasır medeniyetler çizgisinin üstüne çıkmak için vatanımızın bulunduğu bu imkânları daha yukarıları taşıma görevimiz var” ifadelerini kullandı.

Gençlerden kendilerini sıradan ve önemsiz görmemesini de isteyen Başkan Karaosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özgüvenimiz yerinde olduğu sürece bizi yıkacak güç yoktur. Bu sebeple bizler her daim dikkatli ve yenidünya düzeninde daha fazla söz sahibi bir konumda olmak için gerçekleştirmemiz gereken çok önemli bir işler var. İşte bu noktada sizler hedefe kitlenmelisiniz. Gençler, Türkiye belli dönemlerde özgürlüklerin kısıtlanması ve demokrasinin rafa kaldırıldığı dönemleri yaşadık. Bu karanlık tarihlerin detaylarını öğrenmeniz ve gelecekte bu tarz yeni girişimlerle karşılaşmamız için sizlerin çok iyi yetişmesi gerekmektedir. 28 Şubat 1997 gerçekleştirilen postmodern darbe, bin yıl süreceği iddia edilen bir süreçti. 28 Şubat’ın mimarları yanılsa da demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. İmam Hatipli öğrencilerin de hor görülüp onlara şiddet uygulandığı bir dönemdir.”

“28 Şubat, milyonlarca insanımız inancı gereği fişlendiği bir dönemdir. 28 Şubat’ın 21. yılında Allah’ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde çok şükür ki kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden geldi. Demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveni ile gençlerden ilham alan bir Türkiye var. Bir daha böyle günlerin yaşanmaması hep birlikte çok çalışmalıyız ve mücadele etmeye devam etmeliyiz.”

Kariyer günleri öğrencilerin soruları ve Başkan Karaosmanoğlu’nun da içtenlikle devamının ardından sona erdi.