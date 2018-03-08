Başkan Karaosmanoğlu: " Biz çalıştıkça kuvvetleniyor, çalıştıkça gençleşiyoruz"

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bir cıvata fabrikasını ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "Biz çalıştıkça kuvvetleniyor, çalıştıkça gençleşiyoruz" dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) üretim gerçekleştiren bir cıvata fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla birlikte öğlen yemeği yedi. Ziyarette Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve GOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım yer aldı. Gezide üretimle alakalı bilgi alan Karaosmanoğlu, “Kocaelimizin her alanda büyüdüğünü ve geliştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Yerel yönetimler olarak bizler, özel girişimcilerle birlikte Kocaeli’yi dünya arenasına altın harflerle kazımak için hep birlikte gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz” dedi.

Çalışmanın güç katacağına değinen Başkan Karaosmanoğlu, “Allah tüm çalışanlarımızdan razı olsun. Bizler emek çoğaldıkça çevikleşen bir milletiz. Ne demiş atalarımız çalışan demir pas tutmaz. Öyle ki, biz çalıştıkça kuvvetleniyor, çalıştıkça gençleşiyoruz. Bu nedenle duramayız, durmamalıyız. Hedefleri hep daha ileriye taşımalıyız” diye konuştu.

Yarına büyük bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bir işçi ve emekçi kenti olan Kocaeli’yi üretimden bağımsız düşünemeyiz. Kocaeli bugün istihdamın şah damarı olarak biliniyorsa bu emek verenlerin sayesindedir. İşçi alın terini dökmese, bu kent susuz kalır. Toprağa ektiğimiz tohumlar yeşermez. Yarınlarımız çölleşir. Ancak üreten kent büyür ve gelişir. Çocuklarımız aydınlık bir gelecekle kucaklaşır. Bizim de gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Şubat ayı ihracat rakamlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olduğunu belirten Karaosmanoğlu, “Bu başarıda emeği olan her insanımızı kutluyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşmada her birimiz büyük bir gayret içindeyiz. Rabbim yatırımcımıza, üreticimize ve çalışanlarımıza sağlık sıhhat versin” diyerek sözlerini tamamladı.

GOSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’da ziyaretleri nedeniyle Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederken, “Bu ziyaret bizlere güç ve enerji verdi. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.