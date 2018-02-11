Başkan Karaosmanoğlu, “Biyoteknoloji alanında geleceğe damga vuracaklar”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli ilaç hammaddesini üreten Gebze Atabay Kimya Tesisleri’ni ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 1939 yılında Eczacı Ömer Kemalettin Atabay tarafından İstanbul Tophane’de kurulan, 1967 yılında Acıbadem’de üretime devam eden, 1972 yılında ise organik kimyacı Bülent Atabay tarafından Gebze Atabay Kimya Tesisleri açılarak beşeri, zirai ve veteriner ilaç hammaddeleri üretilmeye başlanan ve Türkiye’nin ilk yerli ve milli ilaç hammaddesini üreten Gebze Atabay İlaç ve Kimya Fabrikasını ziyaret etti. Atabay İlaç Fabrikasında çalışanlarla bir araya gelerek öğlen yemeği yiyen ve üretim alanlarını da gezem Başkan Karaosmanoğlu’na Atabay Şirketler Grubu Başkanı Bülent Atabay, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve fabrika yöneticileri eşlik etti. Tesiste 100’den fazla ilaç hammaddesi üretimi yapıldığı ve bunların büyük miktarının Amerika ve Avrupa’ya ihraç edildiği bilgisi Karaosmanoğlu’na iletildi. Ayrıca Gebze’de 156, tüm tesislerde toplam 600 çalışan olduğu kaydedildi.

Türkiye’de İlaç Sektörüne yönelik Ar-Ge Destek ve Teşviklerinin son yıllarda büyük bir hızla artmasının sektöre çok olumlu yansıdığının ifade edildiği ziyarette bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “İlaç sektörünün geleceği, katma değeri ve ihracat olanakları yüksek biyoteknoloji ürünü ilaçlarda olduğunu hepimiz görüyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin bilim insanları ve araştırmacıları geleceğe damgalarını bu alanda da vuracaktır” dedi.

Gebze ilçesinde ki 230 dönüm arazi üzerinde ilaç, kimya, tarım ve makina fabrikaları mevcut olduğunun da ifade eden Bülent Atabay, “Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde yer alan stratejik konumu, gelişen ekonomisi, istikrarı ve alt yapısıyla, ilaç sektörü için yükselen bir değerdir” diye konuştu.

Türkiye’nin ileriki dönemde yapacağı yatırımlarla ilaç pazar büyüklüğünü 2023 yılına kadar 20 milyar dolara kadar yükselteceğini değerlendirin Karaosmanoğlu, sektörün sahip olduğu nitelikli insan gücü ve teknoloji üretebilecek yetkinliğe ulaştığını vurgulayarak, “Yüksek katma değerli ve ileri teknoloji gerektiren ürünlerde sahip olduğu potansiyeli gelecek yıllarda ortaya çıkabileceğini yürekten inanıyorum. Türkiye’de İlaç Sektörüne Yönelik Ar-Ge Destek ve Teşviklerinin hükümetimiz tarafından arıtılmasıyla bu yönde ciddi adımlar atılmasını da çok ama çok önemli buluyorum. Bundan 79 yıl önce İstanbul Tophane’de hayat bulan küçük bir kimya şirketinden bugün ülkemizde çok önemli bir ilaç fabrikasına ve hammadde üreticisine dönüşen dev bir şirketin varlığı da hedeflerimize ulaşmada bizlere en güzel örnektir” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Küçük bir atölyeden bugün bir dev haline gelen Atabay Kimya, üzerinde dikkatle durulması gereken ve örnek alınması gereken büyük bir başarı öyküsüdür. Çalışkanlığın ve azmin zaferi olarak tanımlayabileceğimiz bu başarı, aynı zamanda kentimiz için de önemli bir yatırım haline dönüşmüştür. Burada üretilen ilaçlar yurdumuzun ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, pek çok ülkeye ulaşarak milyonlarca insanın sağlığına kavuşmasına vesile olmaktadır. Bu vesile ile ülkemize kazandırdığınız milyonlarca dolar dövizin yanı sıra, Türkiye’mizdeki sağlık şartlarının gelişmesinde de büyük pay sahibi olan Atabay Kimya’da çalışan üst düzey idarecisinden tüm emekçi kardeşlerime kadar herkesi tek tek tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atabay Şirketler Grubu Başkanı Bülent Atabay’da, “İnsan sağlığını esas alan müşteri odaklı bir rma olarak yarım yüzyıldan fazladır kimya ve ilaç sektöründeyiz. Firmamızın vizyonu, dünya standartlarında kaliteli ürün üretmektir. Yıllar boyunca uyguladığımız çalışma ilkelerimiz; kaliteli üretim, ürün geliştirme, güvenilir hizmet ve çevreye duyarlılıktır. Bu ilkeler çalışma hayatımızın temelini oluşturdu. Bu ilkelerden hiçbir taviz vermedik” dedi.

İhtiyaçları karşılamak için insana ve teknolojiye yatırım yaptıklarını belirten Atabay, “Sorumluluklarımızın bilincinde olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık bütün bu çalışmalarımızı ülkemizdeki ve dünyadaki düzenleyici otoritelerin istedikleri kaidelere uygun olarak gerçekleştirdik. Gelişmelerden kaynaklanan ihtiyaçları karşılamak için insana ve teknolojiye yaptığımız yatırımlara devam ediyoruz. Bizim için kalite, çalıştığımız her alanda memnuniyet veren sonuçları arttırmak, ürünlerimizin dünya pazarındaki payını çoğaltmak ve bunlar için gerekli olan yenilikçi kir ve çalışmaları uygulamaktır. Bilim ve teknolojiye inanarak insan sağlığı için yeni ürünler üretmeyi hedeiyoruz” diye konuştu. Ziyaret karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.