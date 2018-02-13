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Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele’de öğrenciler ile buluştu

Başiskele ilçesinde bulunan okullara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu sıralarda Bilişim vadimizin mühendisleri yetişiyor” dedi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği...

Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele’de öğrenciler ile buluştu

Başiskele ilçesinde bulunan okullara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu sıralarda Bilişim vadimizin mühendisleri yetişiyor” dedi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği...

13 Şubat 2018 Salı 14:39
Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele’de öğrenciler ile buluştu

Başiskele ilçesinde bulunan okullara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu sıralarda Bilişim vadimizin mühendisleri yetişiyor” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydınkent İlkokulu ve Ortaokulu’nu ile Yuvacık Serdar İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus da yer aldı. Okul müdürleri Ayşe Yavuz Yüksel, Fatih Güngör ve Tuncay Altın’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Gelecek Türkiye’nindir. Buna inanıyoruz ve bugünlerde tarih yeniden yazılıyor. Gelecek kuşakların temellerini irfan, fikir, sanat, ahlak ve idealle yoğrulmuş bir şekilde atmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

Vatanını canından aziz bilen, görevini en iyi şekilde yapmak isteyen bir gençlik için verilen temel eğitimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, “Bu hedef doğrultusunda eğitim camiamızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Bugün bir kez daha geleceğimizin varisleri olan çocuklarımızı ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Kocaeli’mizi bir eğitim, kültür ve sanat şehri yapmak için tüm imkanlarımızı seferber, kaynaklarımızı ve potansiyelimizi doğru bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

9 yıl önce başlatılan Kitap Fuarı’nın Kocaeli’nin kültür hayatına bambaşka bir boyut kattığını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “23 Nisan Kocaeli Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarı’yla Türkiye’de bir ilk olduk. ‘Her Öğrenciye Bir Bilgisayar’ projemizle. 260 bin bilgisayarı yavrularımıza verdik. Şimdide ihtiyacı olan okullarımıza ‘Deneyerek Öğreniyorum’ projemiz kapsamında Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji deneylerinin yapılacağı Laboratuvarları kuruyoruz. Bilgi Evlerimiz, Bilim Merkezi’miz, Bilişim Fuarımız, Diriliş Kamplarımız, Ücretsiz Spor Okullarımız, alanı müsait olan okullarımızda inşa ettiğimiz spor ve konferans salonlarıyla eğitimin her alanında inisiyatif alıyor, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli’nin sanayinin yanı sıra kültür ve sanatta da ilerleme kaydettiğine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gebze Bilişim Vadisi Projesi hayata geçtiğinde bütün dünyaya teknoloji ve yazılım satan bir Kocaeli kurulmuş olacak. Teknolojiyi tüketen değil, üreten bir Türkiye olacak. İşte bugün bu sıralarda yetişen çocuklarımız ileride Bilişim Vadisinin mühendisleri ve idarecileri olacaklar. Onları bu bilinçle yetiştiriyoruz. Dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecek onları geçebilecek birikimle yavrularımızı yetiştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.
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