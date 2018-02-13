Başkan Karaosmanoğlu, "Aile yıkılırsa millet yıkılır"

Genç Kocaeliler Derneği’ne konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, dernek üyeleriyle kentin kültürel ve sosyal hayatı hakkında sohbet etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genç Kocaeliler Dernegi Başkanı Umut Ongül ve yönetimiyle buluştu. Kenti ilgilendiren konuların ele alındığı görüşmede Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden ve planlanan projeleri üzerinde de değerlendirmelerde bulunuldu. Kocaeli’nin kültürel ve sosyal gelişimine katkı vermek amacında olduklarını ifade eden Ongül, Başkan Karaosmanoğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden dolayı onur duyduklarını da belirtti.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Genel Sekreter Gültekin Görüm ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın da katıldığı görüşmede açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Genç Kocaeliler olarak sizlerin Türkiye’ye örnek olacak misyonunuz olduğunu biliyorum. Bu ufkumuzu daha da geliştirerek birlikte dünyaya örnek olacak ortak projeler hayata geçirebiliriz. Hedefimiz araştıran, çağın gerekliliklerini iyi bilen, bilimin içinde olan, bilgili, donanımlı ve meslek sahibi bunlarla birlikte sağlığına dikkat eden ve spor yapan bir gençlik için çalışalım proje üretelim. Bu hedefler doğrultusunda son 15 yılda ülkemizde ve kentimizde gençlik için yapılan projeler başta olmak üzere her alanda önemli gelişmeler kat ettik. Eğitim hayatımızdaki fiziksel değişimleri en iyi şekilde yaparak çocuklarımızın yetişmelerine katkı verdik” dedi.

Batı medeniyetinin emperyalist bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Dünyada çocukların ve masumların ölmesini hiç önemsemiyorlar. Suriye’de, Irak’ta, Arakan’da ve dünyanın pek çok yerinde özellikle Müslümanlara karşı batılıların teröristlerle masum insan ayrımı yapmadan insanları katletmesi başlı başına caniliktir. Bunlara karşı Türkiye güçlü bir liderle teröristler savaşıyor, masumların ve mazlumların yanında yer almaya devam ediyor. Sizlerden isteğim bu dünya düzenini değiştirecek bilgiyi ve bilimi elinde bulunduracak, daha güçlü bir devleti oluşturmaya yönelik gençler için projeler üretmenizdir. Bu konuda bizler her zaman desteklerimizle sizin yanınızdayız” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, “Kadının yüzü gülmeli ve mutlu olmalıdır. Bizler toplumun sağlığını da düşünmek zorundayız. Aile yıkıldı mı millet yıkılır. Aileyi korumak zorundayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya’ya “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projemizden bahsettik. İnşallah Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde tüm Türkiye’ye yayılacaktır” açıklamasını yaptı.

Ülke olarak dünya üzerindeki mazlumların sesi olduklarını da belirten Karaosmanoğlu, “Gençlerimizi idealist yetiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Tüm gücümüzle ülkemizin kalkınması için çaba sarf edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı. Genç Kocaeliler Dernegi Başkanı Umut Ongül’de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Köklü bir derneğiz ve güzel bir aileyiz. Farklı kesimlerden farklı düşüncelerden bir araya gelen birçok arkadaşlarımız var. Uyuşturucu ve bağımlılık noktasında sokaklarımıza sahip çıkmak için proje üretmeye başladık. Büyükşehir Belediyemiz ile de bu noktada ortak çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.