Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
164.623
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.3995
EURO
4.7826

Başkan Karabacak, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Süreyya Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen...

Başkan Karabacak, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Süreyya Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen...

13 Mart 2018 Salı 15:53
Başkan Karabacak, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Süreyya Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programına konuk oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Karabacak, öğrencilere deneyimlerini ve bilgilerini aktardı. Faydalı insanlar olabilmek için çalışmak gerektiğini söyleyen Karabacak, “Bugün burada geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri ile 14 yıllık Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlerin hayatlarınızdaki tercihlerine rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelecekte öncelikle kendi hayatlarınızı kurup, ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize topluma mal olmuş insanları örnek alarak, yetenekleriniz doğrultusunda bir yol çizmelisiniz” dedi.

Gençlere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Karabacak, “Darıca’da özellikle genç nesilleri yetiştirme adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Değişik noktalarda açtığımız bilgi evleri, yeni sporcuların keşfedilebilmesi adına Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor Projesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Darıca Eğitim Spor Kulübü, Darıca’nın ev sahipliği yaptığı Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve Darıca Yarı Maratonu gibi projelerle bölge gençliğine hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli heyetinden Bakan Özlü’ye ziyaret
Kocaeli heyetinden Bakan Özlü’ye ziyaret
Aile Okulu aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler
Aile Okulu aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler
Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı
Kocaeli’nin Manavlarının tarihi tarih sempozyumuna taşındı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim