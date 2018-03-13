Başkan Karabacak, Kariyer Günleri’nde öğrencilerle bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Süreyya Yalçın Ortaokulu tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programına konuk oldu. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Karabacak, öğrencilere deneyimlerini ve bilgilerini aktardı. Faydalı insanlar olabilmek için çalışmak gerektiğini söyleyen Karabacak, “Bugün burada geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri ile 14 yıllık Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlerin hayatlarınızdaki tercihlerine rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelecekte öncelikle kendi hayatlarınızı kurup, ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize topluma mal olmuş insanları örnek alarak, yetenekleriniz doğrultusunda bir yol çizmelisiniz” dedi.

Gençlere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Karabacak, “Darıca’da özellikle genç nesilleri yetiştirme adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Değişik noktalarda açtığımız bilgi evleri, yeni sporcuların keşfedilebilmesi adına Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor Projesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, Darıca Eğitim Spor Kulübü, Darıca’nın ev sahipliği yaptığı Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ve Darıca Yarı Maratonu gibi projelerle bölge gençliğine hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.