Başkan Karabacak gençlere seslenmeye devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarafından başlatılan ve bizzat kendisinin konuşmacı olarak yer aldığı “Gençlik Buluşmaları” 500 gencin katıldığı program ile devam etti.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarafından 2017 yılında başlatılan ve bizzat kendisinin konuşmacı olarak yer aldığı “Gençlik Buluşmaları” devam ediyor. Son olarak 500 gencin katıldığı programda Başkan Karabacak, gençlere değerli bilgiler aktarıyor.

Programda yaptığı konuşmasında ülkede ve yurt dışında yürütülen terör operasyonlarına değinen Başkan Karabacak, “Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada bulunuyor, içinde bulunduğumuz coğrafyada maalesef yıllardır savaşın izlerini görmekteyiz. Terörden en fazla etkilenen ülkelerden biriside bizim ülkemiz. Suriye ve Irak sınırlarımızda bulunan terör unsurları ülkemize büyük zarar veriyor. Devletimiz önce Fırat Kalkanı şimdide Zeytin Dalı Harekatıyla buradaki terör unsurlarını temizlemek için büyük bir mücadele veriyor. Burada yerli ve milli silahlarımızla teröristlere karşı önemli başarılar elde ediyoruz” dedi.

Gençlerden faydalı bireyler olarak yetişmelerini isteyen Karabacak, “Sizlerden de isteğimiz kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmanızdır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, ‘Biz gençleri yedek kulübesinde değil ilk on birde Görmek İstiyoruz.’ Programa katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın ardından ‘Ziyafet Sofrası’ isimli komedi tiyatrosu sergilendi.