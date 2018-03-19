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Başkan Karabacak dernek yöneticileriyle bir araya geldi

’Yerel Buluşmalar’ adı altında düzenlenen toplantılarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, dernek başkanları ile bir araya geldi.’Yerel Buluşmalar’ adı altında toplantılar düzenleyen Darıca Belediye Başkanı...

Başkan Karabacak dernek yöneticileriyle bir araya geldi

’Yerel Buluşmalar’ adı altında düzenlenen toplantılarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, dernek başkanları ile bir araya geldi.’Yerel Buluşmalar’ adı altında toplantılar düzenleyen Darıca Belediye Başkanı...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:57
Başkan Karabacak dernek yöneticileriyle bir araya geldi

’Yerel Buluşmalar’ adı altında düzenlenen toplantılarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, dernek başkanları ile bir araya geldi.

’Yerel Buluşmalar’ adı altında toplantılar düzenleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak son olarak dernek başkanları ile bir araya geldi. Teras Cafe Restaurant’ta düzenlenen programa AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Söylemez ve ilçede faaliyet gösteren derneklerin başkanları katıldılar.

Yeni projelerle halka hizmetin devam edeceğine dikkat çeken Karabacak, “İlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla zaman bir araya gelerek hem ülke gündemini değerlendiriyoruz hem de ilçemizde devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaparak, sivil toplum kuruluşlarının da görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Bu akşamda başta ‘Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’ olmak üzere ilçemizde birçok önemli projeyi birlikte hayata geçirdiğimiz siz değerli denek başkanlarımızla bir aradayız. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde toplumumuzun örnek aldığı insanlar olarak özellikle sizlere büyük görevler düşüyor” dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Karabacak, “Birlik ve beraberlik anlamında ilçemizde sergilenen güzel tablonun devamını temenni ediyorum. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdeyiz. Belediye olarak her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Başta ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kapalı Pazar Alanı Projesi olmak üzere yeni projelerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dernek başkanları görüş ve önerilerini dile getirdi.
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