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Başkan Doğan, Yeşilova’yı gezdi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezileri kapsamında, Yeşilova’yı gezdi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mahalle gezilerine devam ediyor. Bu kapsamada Başkan Doğan, Yeşilova Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Gezide Doğan’a...

Başkan Doğan, Yeşilova’yı gezdi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezileri kapsamında, Yeşilova’yı gezdi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mahalle gezilerine devam ediyor. Bu kapsamada Başkan Doğan, Yeşilova Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Gezide Doğan’a...

06 Nisan 2018 Cuma 18:12
Başkan Doğan, Yeşilova’yı gezdi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezileri kapsamında, Yeşilova’yı gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mahalle gezilerine devam ediyor. Bu kapsamada Başkan Doğan, Yeşilova Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Gezide Doğan’a Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, muhtar Selahattin Kural ve AK Parti mahalle temsilcisi Engin Gedikli eşlik etti. Gezisinde her sokağa tek tek giren Başkan Doğan vatandaşların istek ve önerilerini not aldı. Şehit Zeki Aktan Parkı’nda yürüyüş yolunun uzatılması talimatını veren Başkan Doğan, Yeşilova Boğaziçi Cami inşaatında da incelemelerde bulundu. Ayrıca gezide Cesur Sokak’ta bulunan ağaçlık alanın düzenlenmesi ve yaza kadar vatandaşların hizmetine sunulması kararlaştırıldı.

Gezi sonrası yaptığı açıklamada Yeşilova’nın yeni bir bölge haline geldiğine dikkat çeken Başkan Doğan, “Yeşilova mahallesi bir dönem köy gibi gözden uzak, gönülden de ırak olduğu için bazı ciddi yatırımlara ihtiyacı vardı. Muhtarımızla, mahalle temsilcimiz, spor kulübü yöneticimiz hep birlikte gönül birliği içerisinde güzel işlerimiz oldu. İnşaatların önünü açtık, ticari alanlarla ilgili düzenlemelerimiz oldu, tapuları verdik. İlk kapalı pazarımızı buraya yaptık. Bölgede ciddi işler yapıldı. Alt yapısı yeni baştan yenilendi. Camisinden okuluna kadar çok hizmetimiz oldu. Bölgede güzel parklar yaptık. Şimdi spor kulübümüze ait güzel bir tesis yapacağız. Yeni düzenleyeceğimiz mesire alanlarımız var. Kaldırım ve yol çalışmalarımız var. Yeşilova Mahalle konağını da yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşilova, şehrimizin parlayan yıldızıdır” dedi.
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