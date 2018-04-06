Başkan Doğan, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sık sık hasta ziyaretleri gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hem hastalara hem de yakınlarına ziyarette bulundu. Hastane çalışanlarıyla da görüşüp sohbet eden Doğan, Onkoloji bölümündeki hastaları da ziyaret etti.

Bir hastanın en büyük ilacının moral olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Vakit buldukça gerek hastanelerde gerekse evlerdeki hastaları ziyaret edip onlarla sohbet ederek moral vermeye çalışıyorum. Bir hastanın en büyük ilacı moraldir. Moralimizi ne kadar yüksek tutarsak iyileşmemiz ve sağlıklın olmamız da o kadar hızlı olur” dedi.

Son 15 yılda Türkiye’de sağlık alanın önemli gelişmelerin yaşandığını da belirten Doğan, “Eskiden hastaneye sağlam giden hasta olarak çıkıyordu. Muayene olmak ayrı, ilaç almak ayrı bir dertti. Torpilin olmadan devletin hastanelerinden yararlanmak çok zordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, sağlık alanında çok büyük değişimler oldu. Artık ülkemizde Avrupa’nın en modern hastaneleri, sağlık merkezleri var. Eskiden tedavi için yurt dışına gidilirken, şimdi ise yurt dışından tedavi için ülkemize geliyorlar. Bir hekim olarak, o dönemlerin sıkıntısını çok iyi biliyorum. Bir tansiyon aleti için bakanlıktan aylarca onay bekliyorduk. Bana 15-16 yıl önce sağlık alanında bugünlere geleceğimiz söylenseydi buna inanmam mümkün olmazdı” diye konuştu.

Hasta ve yakınları da Başkan Doğan’a ziyareti için teşekkür ettiler.