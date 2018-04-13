Başkan Doğan: "Dünya rant kavgası yapıyor, cezasını çocuklar çekiyor"

Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor" dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan bir otelde Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumu düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyuma Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNİCEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı.

Sempozyumda konuşan UNİCEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman, Türkiye’nin çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir yol kat ettiğini vurgulayarak, "Türkiye, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kat etmiştir. Bu konuda mevzuata uygun uygulamaları faaliyete koymuştur. Bu politika ve programlar Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmaktadır" dedi.

Sempozyumda çocuklar hakkında geniş ve önemli konuşmaların olacağını söyleyen Başkan Doğan ise, "Benim Evim projemizin açılışını yaptık, büyük mutluluk duyduk. Burada, şimdi çocuklarla ilgili geniş geniş özellikle çocuk işçiliği odaklı hem akademik hem sosyal hem yönetsel yönden değerlendirmeler ve yorumlar yapılacak ve sonuçlar çıkacak bu sonuçlar çocukların daha sağlıklı gelişmeleri hem bedenen hem ruhsal hem sosyal olarak daha sağlıklı gelişmeleri ve dolayısıyla gelecekte de daha sağlıklı hem bedensel hem ruhsal hem sosyal bireyler oluşturma hedefine hizmet etmiş olacak" diye konuştu.

Türkiye’de bulunan mültecilere dikkat çeken Başkan Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor. Kıyıya vuran bebek cesetleri yürekleri artık eritmeli. Suriye’de 10 yıldır bombalanan binaların altında çocuklar öldü. Türkiye’ye 3 Milyon 500 bin mülteci göz etti Suriye’den. 500 Bin üzerinde de Afganistan, Irak ve diğer ülkelerden 4 milyon mülteci var şuanda Türkiye’de. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi mi, Avrupa’nın en zengin ülkesi mi, değil. Peki, Avrupa ne yaptı? Bebekler kıyıya vurana kadar seyir etti. Ülkeye girilmesin diye demir perdeler, duvarlar örüyorlar" şeklinde konuştu.