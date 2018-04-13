Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109894
ALTIN
176.394
DOLAR
4.0909
STERLİN
5.8306
EURO
5.0414

Başkan Doğan: "Dünya rant kavgası yapıyor, cezasını çocuklar çekiyor"

Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor" dedi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde...

Başkan Doğan: "Dünya rant kavgası yapıyor, cezasını çocuklar çekiyor"

Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor" dedi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde...

13 Nisan 2018 Cuma 15:23
Başkan Doğan: "Dünya rant kavgası yapıyor, cezasını çocuklar çekiyor"

Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor" dedi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan bir otelde Çocuk İşçiliği ile Mücadele sempozyumu düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyuma Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve UNİCEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı.

Sempozyumda konuşan UNİCEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman, Türkiye’nin çocuk işçiliği ile mücadelede önemli bir yol kat ettiğini vurgulayarak, "Türkiye, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çok ciddi ilerleme kat etmiştir. Bu konuda mevzuata uygun uygulamaları faaliyete koymuştur. Bu politika ve programlar Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmaktadır" dedi.

Sempozyumda çocuklar hakkında geniş ve önemli konuşmaların olacağını söyleyen Başkan Doğan ise, "Benim Evim projemizin açılışını yaptık, büyük mutluluk duyduk. Burada, şimdi çocuklarla ilgili geniş geniş özellikle çocuk işçiliği odaklı hem akademik hem sosyal hem yönetsel yönden değerlendirmeler ve yorumlar yapılacak ve sonuçlar çıkacak bu sonuçlar çocukların daha sağlıklı gelişmeleri hem bedenen hem ruhsal hem sosyal olarak daha sağlıklı gelişmeleri ve dolayısıyla gelecekte de daha sağlıklı hem bedensel hem ruhsal hem sosyal bireyler oluşturma hedefine hizmet etmiş olacak" diye konuştu.

Türkiye’de bulunan mültecilere dikkat çeken Başkan Doğan, "Dünya rant kavgası yapıyor, emperyalist güçler rant kavgası yapıyor cezasını çocuklar çekiyor. Kıyıya vuran bebek cesetleri yürekleri artık eritmeli. Suriye’de 10 yıldır bombalanan binaların altında çocuklar öldü. Türkiye’ye 3 Milyon 500 bin mülteci göz etti Suriye’den. 500 Bin üzerinde de Afganistan, Irak ve diğer ülkelerden 4 milyon mülteci var şuanda Türkiye’de. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi mi, Avrupa’nın en zengin ülkesi mi, değil. Peki, Avrupa ne yaptı? Bebekler kıyıya vurana kadar seyir etti. Ülkeye girilmesin diye demir perdeler, duvarlar örüyorlar" şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldönümü pastasını Köşker’le birlikte kestiler
Yıldönümü pastasını Köşker’le birlikte kestiler
Kocaeli’de sanayi ile birlikte tarım da güçleniyor
Kocaeli’de sanayi ile birlikte tarım da güçleniyor
Türkiye’nin ilk çocuk işçiğiyle mücadele merkezi İzmit’te açıldı
Türkiye’nin ilk çocuk işçiğiyle mücadele merkezi İzmit’te açıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim