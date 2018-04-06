Başkan Doğan: “71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bugüne kadar 71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kapanca Sokak’ta yapımı devam eden butik otel inşaatı il protokolü tarafından incelendi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İzmit Belediyesi’nin Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Kapanca Sokak’a giderek otel inşaatında incelemelerde bulundu. Kapanca sokağın ikinci butik oteli olma özelliği taşıyacak olan yapının İzmit turizmine ayrı bir değer katacağı kaydedildi.

Heyete çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Doğan, “Şehrimizdeki birçok tarihi değer ne yazık ki bir dönem yok olmaya mahkûm bırakılmış, hatta üzerine binalar bile yapılmıştı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihi değerlere el atıyoruz. İzmit Belediyesi olarak bir taraftan kendi imkanlarımızla 30 milyon liranın üzerinde restorasyon harcaması yaparken, diğer taraftan da bu çalışmalarda kurumların desteğini alıyoruz. Şimdiye kadar 71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik. Sanayi Odası tarafından yapılan bu butik otelimizin tamamlanmasıyla sokağımız ikinci oteline kavuşmuş olacak” dedi.

Kapanca Sokak’ta bulunan mevcut butik otelin yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü de belirten Başkan Doğan “Şehrimize gelen turist sayısı her geçen gün artarken bu otelimiz sayesinde konaklama kapasitemiz de artmış olacak. Şehrimize gelen turistler, tarihi sokakta daha fazla konaklama imkanı bulacak. Sayın Valimizin görev yaptığı her ilde turizm potansiyeli oluşturduğunu biliyoruz. Değerli katkılarıyla Kocaeli’miz turizm şehri olacaktır. Bu çalışmalarımızda desteğini esirgemeyen Valimize, Kaymakamımıza, Sanayi Odası Başkanımıza, tüm kişi ve kurumlara İzmit halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 957 metrekarelik alanda inşaatı hızla devam eden 17 odalı, 34 yatak kapasiteli ve otoparkı da bulunan butik otelin kısa süre içinde tamamlanacağı öğrenildi.