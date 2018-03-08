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Başkan Baran’dan hastalara ziyaret

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yaşayan hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler kapsamında düzenlenen...

Başkan Baran’dan hastalara ziyaret

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yaşayan hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler kapsamında düzenlenen...

08 Mart 2018 Perşembe 13:39
Başkan Baran’dan hastalara ziyaret

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yaşayan hasta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen projeler kapsamında düzenlenen etkinliklere katılırken, Körfezlilerin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmayı da sürdürüyor. Başkan Baran son olarak hasta ziyaretlerinde bulundu. Önce Körfez Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Baran, daha sonra hastalarını evlerinde ziyaret etmeye devam etti. Ziyareti sırasında hastalarla sohbet eden Başkan Baran, “Rabbim sizlere sağlık ve şifa versin. Hepiniz bir an önce sağlığınıza kavuşarak taburcu olun inşallah" dedi.

Meclis Üyesi Mikail Saltabaş’ın da katıldı ziyaretlerde Başkan Baran daha sonra Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver ile birlikte Erdem Aktan isimli vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini hastanede yalnız bırakmayan Başkan İsmail Baran’a teşekkür ettiler.
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