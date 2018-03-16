Başkan Baran, “Üretimdeki kaliteyi sizler arttıracaksınız”

KOCAELİ(İHA) –Körfez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Üretimdeki kaliteyi sizler arttıracaksınız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 1982 yılında mezunu olduğu Körfez Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan İsmail Baran, daha sonra atölyeleri ziyaret etti. Öğretmenlere önemli bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Baran, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi meslek sahibi yapacak olan sizlersiniz. Verdiğiniz emek önemli” dedi.

Başkan Baran, daha sonra öğretmenler ile birlikte öğrencilerin eğitim gördüğü ve üretim yaptığı atölyeleri ziyaret etti. 1982 yılında mezun olduğu okula her geldiğinde güzel duygular yaşadığını belirten Başkan İsmail Baran, “Meslek liseleri Türkiye’deki üretimi çok daha kaliteli hale getiren ve kalifiye insan kaynağını yetiştiren okullarımızdır. Türkiye’nin üretimde daha ileriye gitmesi için sizlerin en iyi şekilde eğitim alması önemli” diye konuştu.

Meslek liselerinin önem verilmesi gereken okullar olduğunu belirten Başkan Baran, “Sizler bizim ve Türkiye’nin göz bebeği okulunda eğitim gören öğrencilersiniz. Burada hayata sanatkâr yetiştiriliyor. Disiplinli bir eğitim modeliyle yetişen gençler mesleğine uygun iş de bulabiliyor. Hükümetimizin verdiği destek önemli. Bizler de sizlerin eksiklerinizi giderme noktasında her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.