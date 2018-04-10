Başkan Baran, “Kentimizin sorunlarını birlikte çözeceğiz ”

Vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Hemşehrilerimizin ve kentimizin sorunlarını birlikte çözeceğiz diyerek yola çıktık” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta 3 mahalle ziyareti gerçekleştiren Başkan Baran son olarak Yukarı Hereke’de 17 Ağustos ve Cumhuriyet Mahallerini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla tek tek sohbet ederek onların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Baran, “Hemşehrilerimizin ve kentimizin sorunlarını birlikte çözeceğiz diyerek yola çıktık. Amacımız istek ve önerilerini birebir Körfezlilerin ağzından dinlemek. Bu yüzden sık sık onların muhabbetine ortak oluyoruz. Çünkü Körfez’i onlarla el ele, omuz omuza değiştirecek, geliştireceğiz" dedi.

Ayrıca Baran, Hereke’de devam eden projeleri de inceledi.