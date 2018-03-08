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Başkan Baran, belediyedeki kadın çalışanlara çiçek takdim etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan bayan personeline çiçek ve hediye takdim etti.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyede çalışan kadınları...

Başkan Baran, belediyedeki kadın çalışanlara çiçek takdim etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan bayan personeline çiçek ve hediye takdim etti.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyede çalışan kadınları...

08 Mart 2018 Perşembe 13:37
Başkan Baran, belediyedeki kadın çalışanlara çiçek takdim etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyede çalışan bayan personeline çiçek ve hediye takdim etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyede çalışan kadınları unutmadı. Başkan Baran, mesai saatinin başlaması ile birlikte birimlerde çalışan kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kadınların topluma güç kattığını belirten Baran, “Ülkemizin ve Körfez’in gücüne güç katan kadın çalışanlarımızı ağırlayarak kendilerine bugünün önemine binaen hediyelerimizi takdim ettik” dedi.

Kadınların ekonomiden siyasete, sağlıktan yönetim mekanizmalarına kadar her alana girmesiyle birlikte Türkiye’nin geleceğinin daha da güzel olacağını belirten Başkan İsmail Baran, “Hem evlerinde aile hayatlarında hem de belediyemizdeki görevlerini başarılı bir şekilde sürdüren bayan personellerimiz bizler için her zaman çok kıymetlidir. Tüm bayan personelimize özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, 8 Mart Kadınlar Günü kutluyorum" şeklinde konuştu.
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