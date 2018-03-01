Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117632
ALTIN
161.171
DOLAR
3.8080
STERLİN
5.2467
EURO
4.6527

Başkan Ayaz, vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşlara misafir olarak devam etti.Mesaisinin büyük bir çoğunluğunu halkla geçiren...

Başkan Ayaz, vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşlara misafir olarak devam etti.Mesaisinin büyük bir çoğunluğunu halkla geçiren...

01 Mart 2018 Perşembe 17:46
Başkan Ayaz, vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşlara misafir olarak devam etti.

Mesaisinin büyük bir çoğunluğunu halkla geçiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, haftanın birçok gününde evlerde Başiskeliler ile istişarelerde bulunuyor. “Hoş Geldin Komşum” adı altında gerçekleştirilen ziyaretler, Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşların ziyaret edilmesi ile devam etti. Başkan Ayaz, ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek fikir alışverişlinde bulundu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Karaosmanoğlu, Gölcüklü gençlere 28 Şubat’ı anlattı
Başkan Karaosmanoğlu, Gölcüklü gençlere 28 Şubat’ı anlattı
Üsküdür Vapuru faciası unutulmadı
Üsküdür Vapuru faciası unutulmadı
Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim