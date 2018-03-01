Başkan Ayaz, vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" projesi kapsamında gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşlara misafir olarak devam etti.

Mesaisinin büyük bir çoğunluğunu halkla geçiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, haftanın birçok gününde evlerde Başiskeliler ile istişarelerde bulunuyor. “Hoş Geldin Komşum” adı altında gerçekleştirilen ziyaretler, Seymen Mahallesi Öğretmenler Sitesindeki vatandaşların ziyaret edilmesi ile devam etti. Başkan Ayaz, ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek fikir alışverişlinde bulundu.