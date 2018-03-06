Başkan Ayaz, Kocaeli’ndeki ziyaretlerine devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, farklı dernek ve STK’ları ziyaret ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, faaliyet gösteren çeşitli dernek ve STK’lara ziyaret gerçekleştirerek sohbet ediyor. Geçen günlerde Kocaeli’nde gerçekleşen Trabzon ve Erzurum günlerini ziyaret eden Ayaz son olarak Kocaeli Rizeliler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette yeniden dernek başkanlığına seçilen Osman Çakır’ hayırlı olsun dilekleri iletildi. Ayrıca ziyarette Çakır’a plaket de takdim edildi.