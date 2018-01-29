Başiskle’de yol ve köprü çalışmaları devam ediyor

Hizmet odaklı bir anlayışla ve ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Başiskele Belediyesi yol ve köprü çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun bir çalışma trafiğine giren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin cadde ve sokaklarını güzelleştiriyor. Yeniköy Merkez Mahallesi Pala Sokak’tan geçecek olan yol için köprü çalışmalarına başlandı. Dere üzerine yapımı devam eden köprünün uzunluğu 50 metre, yüksekliği 4 metre, genişliği ise 3 metre olacak. Önümüzdeki günlerde bitecek olan bu köprü mahalle trafiğini ve yaya ulaşımını ciddi bir şekilde rahatlatacak.