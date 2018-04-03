Başiskele’nin okuma yazma kursları ilk mezunlarını verdi

Başiskele Belediyesi tarafından semt konaklarında açılan okuma yazma kursları, ilk mezunlarını verdi.Başiskele Belediyesi açtığı semt konaklarında eğitim alanında açtığı kurslarla vatandaşların eğitim alanında gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Vezirçiftliği Semt Konağında geçtiğimiz aylarda açılan okuma yazma kursunda eğitim alan kadınlar, okuma yazmayı sökerek mezun oldular. Mezuniyet töreninde mutlulukları gözlerinde okunan kursiyerler, aldıkları takdir belgeleriyle eğitmenleriyle fotoğraf çektiler.
03 Nisan 2018 Salı 17:34