Başiskele’de sokaklar ve kaldırımlar yenileniyor

Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi Tanta Sokak’ta yürüttüğü çalışmaların sonuna geldi.

Başiskele Belediyesi, sahile açılan sokak ve caddelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. İlçe sakinlerinin daha huzurlu ve modern çevrede yaşamalarına imkan sağlamak için yaşama değer katan projeler hazırlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda yapımına başlanan Körfez Mahallesi Tanta Sokak’ta çalışmalar sona erdi. Sokaktaki parke taşları ve yollar yenilendi. Çalışmalardan dolayı mutluluk duyduklarını belirten mahalle sakinleri ise Başiskele Belediyesi’ne ve ekiplerine teşekkür etti.