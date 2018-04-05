Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114504
ALTIN
172.894
DOLAR
4.0439
STERLİN
5.6595
EURO
4.9571

Başiskele’de hizmet seferberliği sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için cadde, sokak ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını sürdürüyor.Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir...

Başiskele’de hizmet seferberliği sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için cadde, sokak ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını sürdürüyor.Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:14
Başiskele’de hizmet seferberliği sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için cadde, sokak ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Belediye ekipleri bu yönde cadde, sokak ve sosyal alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına önem veriyor. Bu kapsamda ekipler tarafından üzerine Barbaros Mahallesi’nde görme engelliler yürüyüş bandı, Yaylacık Mahallesi’nde desenli duvar ve Ovacık Mahallesi’nde yol genişletme, duvar aydınlatma ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkçılar yeni sezonu, yeni alanlarında karşılayacak
Balıkçılar yeni sezonu, yeni alanlarında karşılayacak
Başiskele’nin okuma yazma kursları ilk mezunlarını verdi
Başiskele’nin okuma yazma kursları ilk mezunlarını verdi
Kocaeli’de 2 milyon lale renk cümbüşü oluşturdu
Kocaeli’de 2 milyon lale renk cümbüşü oluşturdu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim