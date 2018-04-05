Başiskele’de hizmet seferberliği sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için cadde, sokak ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden vatandaşların rahat bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Belediye ekipleri bu yönde cadde, sokak ve sosyal alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına önem veriyor. Bu kapsamda ekipler tarafından üzerine Barbaros Mahallesi’nde görme engelliler yürüyüş bandı, Yaylacık Mahallesi’nde desenli duvar ve Ovacık Mahallesi’nde yol genişletme, duvar aydınlatma ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.