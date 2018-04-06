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Başiskele mezarlıklarında ot temizliği

Başiskele Belediyesi, ilçedeki 50 mezarlıkta ot temizliği yapıyor.Başiskele Belediyesine bağlı ekipler ilçede bulunan 50 mezarlıkta ot temizleme çalışması yapıyor. Yağışlar nedeniyle boyları uzayan otlar mezar başlarına ekilen çiçeklere...

Başiskele mezarlıklarında ot temizliği

Başiskele Belediyesi, ilçedeki 50 mezarlıkta ot temizliği yapıyor.Başiskele Belediyesine bağlı ekipler ilçede bulunan 50 mezarlıkta ot temizleme çalışması yapıyor. Yağışlar nedeniyle boyları uzayan otlar mezar başlarına ekilen çiçeklere...

06 Nisan 2018 Cuma 14:42
Başiskele mezarlıklarında ot temizliği

Başiskele Belediyesi, ilçedeki 50 mezarlıkta ot temizliği yapıyor.

Başiskele Belediyesine bağlı ekipler ilçede bulunan 50 mezarlıkta ot temizleme çalışması yapıyor. Yağışlar nedeniyle boyları uzayan otlar mezar başlarına ekilen çiçeklere zarar vermeden kesiliyor. Kullar Kız Köprü Mezarlığından başlayan çalışmalar yaz boyunca tüm mezarlıklarda devam edecek.

Başiskele Belediyesi Mezarlık İşleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşların, vefat eden yakınlarına ait mezarları rahatça ziyaret etmesi amaçlanıyor.
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